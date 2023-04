Amour, gloire et beauté du 6 avril 2023

A l’hôpital, Sheila est dans la chambre de Steffy quand Taylor arrive et interrompt ce qu’elle comptait faire. Hope essaie de presser Liam pour qu’il dise la vérité à Steffy. Bridget arrive pour dire au groupe que Steffy semble suffisamment solide pour entendre la vérité. Tout le monde entoure Steffy. Liam lui explique qu’il n’est plus son mari. Les souvenirs de Steffy reviennent. Elle demande à voir Finn et Hayes. Liam la rassure concernant Hayes, mais ses parents interviennent pour dire que Finn est mort le soir où elle s’est faite tirer dessus.