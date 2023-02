Amour, gloire et beauté du 6 février 2023 - Premières minutes

A la maison de la falaise, Steffy continue d’insister pour que ses parents se remettent ensemble, mais Taylor trouve que le discours de la jeune femme met trop de pression à Ridge. Thomas empêche Brooke de rentrer. Il lui montre qu’il a le téléphone de Ridge. Malgré le ton rassurant de Liam, Hope pense que c’est peut-être la fin de la relation entre Brooke et Ridge. Brooke revient et raconte que Thomas l’a empêché de voir Ridge. Steffy s’éclipse, laissant Ridge et Taylor seuls ensembles. Taylor lui confie qu’il devrait rester avec Brooke, en raison de son attitude. Ils finissent par s’embrasser.