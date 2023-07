Amour, gloire et beauté du 6 juillet 2023

A Monaco, Finn et Steffy se retrouvent. Ils rejoignent Taylor et Ridge et Finn leur raconte tout ce qu'il lui est arrivé. Kelly et Hayes arrivent pour passer un moment avec eux. Chez lui, Deacon est avec Sheila alors que Baker est à sa porte. Aux Créations Forrester, Brooke, Hope et Zende parlent de Steffy et Finn. Brooke appelle Ridge et lui révèle que Sheila s'est encore échappée.