Amour, gloire et beauté du 6 mars 2023 - Premières minutes

A la maison de la falaise, Steffy et Finn se demandent ce que Thomas et Sheila faisaient ensemble. Aux Créations Forrester, Thomas hésite à appeler Sheila. Taylor arrive et lui propose d’aller dîner, mais elle détecte tout de suite que quelque chose ne va pas avec son fils. Ridge affirme à Brooke qu’il est seulement venu pour s’assurer qu’elle allait bien. Elle insiste et lui dit qu’elle souhaite qu’il revienne à la maison et qu’elle attendra son retour.