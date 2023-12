Amour, gloire et beauté du 7 décembre 2023

Steffy et Finn sont avec Kelly et parlent de Noël. Pam et Charlie viennent voir Eric et Ridge et disent à ce dernier de venir à Noël, même s'il a peur de croiser Brooke. Chez le médecin, Katie et Carter attendent que Grace leur donne les résultats des examens de Katie.