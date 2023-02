Amour, gloire et beauté du 7 février 2023 - Premières minutes

A la maison de la falaise, Ridge et Taylor s’embrassent. Chez Brooke, celle-ci enrage auprès de Liam et Hope car Thomas l’a empêché de voir Ridge. Steffy et Thomas arrivent et retrouvent leurs parents en train de s’embrasser. Brooke demande à Liam de se rendre à la maison de la falaise pour en savoir plus. Steffy et Thomas reçoivent la visite de Liam, mais ils comprennent vite que Brooke l’a envoyé.