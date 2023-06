Amour, gloire et beauté du 7 juin 2023

Paris et Carter sont en train de se marier lorsque Quinn apparaît et déclare à Carter qu’elle l’aime encore. De son côté, Donna révèle à Katie qu’elle fréquente Eric et que Quinn l’a appris plus tôt dans la journée. Pendant ce temps, Sheila continue de retenir Finn prisonnier.