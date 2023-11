Amour, gloire et beauté du 7 novembre 2023

Chez Eric, Taylor et Steffy sont excitées au sujet du mariage. Aux Créations Forrester, Ridge se prépare et Carter vient lui parler de Brooke. Bill va voir Brooke et lui avoue qu'il l'aime toujours, mais Carter arrive et surprend leur conversation. Douglas continue d'insister auprès de Thomas pour qu'il lui révèle ce qu'il sait au sujet de la rupture de Brooke et Ridge.