Amour, gloire et beauté du 8 février 2023

A la maison de la falaise, Taylor se réveille et Ridge est encore là. Elle souhaite savoir si Ridge n’a pas de regrets. Steffy et Thomas se félicitent de cette réussite. Ridge rentre chez Brooke et lui affirme qu’elle l’a trahi trop de fois. Elle remarque qu’ilne porte plus son alliance.