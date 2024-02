Amour, gloire et beauté du 8 février 2024

Steffy et Finn racontent à Taylor ce qu’il s’est passé avec Douglas et Thomas. Elle demande à Thomas de les rejoindre pour régler ce conflit. De son côté, Thomas explique à Paris ce qu’il s’est passé avec Douglas. Brooke, Hope et Liam discutent eux aussi de cette situation.