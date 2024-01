Amour, gloire et beauté du 8 janvier 2024 - Premières minutes

Chez eux, Finn et Steffy parlent de Sheila. De leur côté, Bill et Sheila passent un moment ensemble. Au chalet, Liam et Hope expliquent la situation à Wyatt. Il a du mal à les croire et décide d'aller voir Bill avec Liam. Plus tard, ils demandent à leur père d'arrêter de voir Sheila et de la défendre. Sheila arrive et leur assure qu'ils s'aiment.