Amour, gloire et beauté du 8 juin 2023

Hope raconte le mariage à Liam et lui apprend que Quinn et Carter sont désormais ensemble. Au restaurant, Quinn et Carter passent un moment tous les deux puis, Carter va s'excuser auprès de Paris pour ce revirement de situation. De son côté, Sheila avoue à Mike que Li a eu un accident alors qu’elle la poursuivait.