Amour, gloire et beauté du 8 mai 2023 - Premières minutes

Brooke vient voir Eric car elle a besoin de conseils sur sa relation avec Ridge. Au bureau, Paris confie à sa mère qu’elle souhaite être avec Carter et non avec Zende. De leur côté, les deux hommes discutent. Plus tard, alors que Carter est avec Quinn, Paris les interrompt, pensant les avoir surpris durant un moment complice.