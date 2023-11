Amour, gloire et beauté du 8 novembre 2023

Steffy aide Taylor à se préparer. Eric tente de s'assurer que Ridge est sûr de vouloir épouser Taylor. Pendant ce temps, Bill et Brooke parlent de Ridge alors que Carter les écoute en cachette. Plus tard, Katie arrive et Bill lui dit que c'est finalement avec elle qu'il souhaite être.