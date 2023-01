Amour, gloire et beauté du 9 janvier 2023

Hope raconte à Brooke ce que Douglas a vu. Cette dernière lui avoue alors que Deacon est revenu la voir le soir du Nouvel An et Hope se demande si c’est Deacon qui l’a poussée à boire. Brooke avoue tout ce qui s’est passé au Nouvel An et confesse aussi sa peur de perdre Ridge à cause du retour de Taylor. Aux Créations Forrester, Steffy et Ridge s’amusent d’une interview qu’il a donné. Taylor arrive, suivi de Thomas. Ils sont heureux de tous se retrouver en famille. Après le départ de Steffy et Thomas, Taylor et Ridge parlent des raisons de son absence. Elle avoue que Brooke y est pour quelque chose. Carter et Paris passent un moment chez lui tous les deux.