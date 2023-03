Amour, gloire et beauté du 9 mars 2023 - Premières minutes

Eric rassure Brooke. Il pense, en effet, que Ridge et elle ont surmonté de plus grandes épreuves. Au bureau, Taylor affirme à Thomas qu'une personne inattendue soutient sa réunion avec Ridge : Sheila. Aux Créations Forrester, Ridge est assailli de flash-back de sa famille réunie et de Brooke. Celle-ci arrive pour lui parler et lui demander de rentrer à la maison.