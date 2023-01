Amour, gloire et beauté - Episode 8673

Noël approche, et tout le monde se prépare à célébrer dignement l'événement, notamment Hope et Liam, qui s'apprêtent à passer les fêtes avec leur enfants. De leur côté, Steffy et Finn s'affairent à décorer la maison avant l'arrivée de Taylor, Kelly et Hayes. Deacon demande à Sheila, irritée par la question, si Finn a daigné répondre au message qu'elle lui a envoyé.