Amour, gloire et beauté - Episode 8674

Sheila remercie chaleureusement Taylor de l'avoir invitée à passer Noël en sa compagnie et avec Kelly, Hayes, Thomas et Finn. Brooke et Quinn enterrent temporairement la hache de guerre pour ne pas gâcher la soirée aux convives. Après avoir accordé un peu de son temps à Deacon, Hope se rend chez Eric avec Liam et les enfants.