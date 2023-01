Amour, gloire et beauté - Episode 8675

Brooke surprend Deacon quand celui-ci la voit débarquer au Il Giardino. Elle l'interroge au sujet de la bouteille de champagne sans alcool dégustée lors des festivités de Noël et souhaite en obtenir une pour la servir à Nouvel An. En toute discrétion, Sheila tente de surprendre la conversation de Brooke et Deacon.