Amour, gloire et beauté - Episode 8678

Steffy, Finn, Taylor et les enfants fêtent le nouvel an ensemble. Brooke et Ridge se téléphonent une dernière fois, tous deux contrariés de ne pas être ensemble pour fêter la nouvelle année. Paris lit le SMS de Carter et tente de réorienter la conversation lorsque Zende la demande en fiançailles.