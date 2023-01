Amour, gloire et beauté - Episode 8682

Bill, Katie et Donna échangent leurs opinions sur la relation entre Hope et Liam. Oliver espère qu'Amber sait ce qu'elle fait. Hope commence à se demander ce qu'attend Liam. Elle décide donc d'appeler Katie pour savoir s'il est toujours à la maison de la plage. Amber prend des mesures extrêmes pour garder Liam loin de la fête de Hope. Liam se rend à Bikini Beach mais Madison lui indique que Hope est partie avec Oliver, et qu'il va tout faire pour coucher avec elle.