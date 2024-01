Avant-première - Amour, gloire et beauté du 18 janvier 2024

Katie découvre l’élément dont se sert Bill pour menacer Steffy. Très énervée lorsqu’elle apprend que Taylor a tiré sur Bill, elle essaie de comprendre ce qui s’est passé. Sheila et Bill passent un moment ensemble chez celui-ci. De leur côté, Brooke et Hope rendent visite à Deacon et le félicitent d’être le nouveau propriétaire du restaurant Il Giardino.