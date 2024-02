Avant-première - Amour, gloire et beauté du 27 février 2024

Taylor retrouve Hope et Brooke aux Créations Forrester. Elle leur annonce avoir pris une décision. Au chalet, Liam et Wyatt discutent de leur père et de Thomas. Paris et Thomas s’entretiennent sur le possible retour de Thomas sur Espoir pour l’avenir. Hope lui confirme qu’elle le reprend. Taylor et Brooke annoncent que Douglas est prêt à revenir chez Hope.