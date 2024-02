Avant-première - Amour, gloire et beauté du 12 février 2024

Sheila déclare à Bill qu’elle aimerait beaucoup revoir Finn et Hayes. Au restaurant, Paul et Deacon discutent de Brooke. Avec l’aide de Taylor, Brooke se prépare à son rendez-vous avec Paul. Pendant ce temps, Finn et Li échangent sur Douglas.