Amour, orgueil et préjugés

Elizabeth Scott est une jeune enseignante dans le secteur privé. Elle est suspendue pour avoir refusé de donner ses examens à un élève membre de l'équipe de hockey et dont les parents sont influents. Passionnée par les chiens et les expositions canines, elle accepte d'aller travailler à New York pour Gabrielle, une amie de sa mère, qui a besoin d'aide pour présenter ses chiennes. Elle fait la connaissance du ténébreux monsieur Darcy, un juge très réputé, également à la tête d'une puissante fondation caritative familiale.