Amoureuse d'un meurtrier

Suspense • Fiction étrangère

Laura vient de se séparer de son mari Michael, lieutenant de police. Sa psychologue l’encourage à faire de nouvelles rencontres. Hannah, la fille de Laura, rentre de l’université pour passer les vacances avec sa mère. Michael n’est pas son père biologique, mais elle le considère comme tel. La situation l'attriste, mais elle souhaite avant tout que sa mère soit heureuse et rencontre une autre personne. Laura s’inscrit sur un site de rencontres. Au moment où elle remplit son profil, Michael arrive à l’improviste et comprend sa démarche. Le lendemain, Laura reçoit plusieurs messages sur son profil et l'un d'entre eux attire particulièrement son attention : celui de Kevin, un homme charmant résidant à Beverly Hills.