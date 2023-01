And just like that... - S01 E01 - New-Yorkaise un jour...

On retrouve Carrie, Charlotte et Miranda sans Samantha, partie vivre à Londres. Carrie travaille pour un podcast, Miranda reprend la fac et Charlotte s’investit en tant que parent d’élève et se fait une nouvelle amie, LTW. Carrie vit avec Big, Charlotte avec Harry et leurs deux filles, Lily et Rose. Miranda vit avec Steve, qui devient sourd, et leur fils Brady, qui ne lâche pas sa copine Louisa d’un pouce. Charlotte invite toute la bande au récital de piano de sa fille, Lily. On y retrouve Anthony et Stanford qui se disputent sans arrêt. Carrie, qui devait partir avec Big, décide finalement de rester à New York pour le concert. Big ne l’accompagne pas car il préfère faire du vélo chez lui avec sa coach.