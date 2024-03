And just like that... - S01 E02 - La petite robe noire

Carrie organise les funérailles de Big avec pudeur et dignité. Charlotte se sent coupable d’avoir accaparé Carrie au moment où Big s’éteignait. Après un premier contact calamiteux, Miranda et Che brisent la glace. L’avocate en fait de même avec sa professeure de droit, Nya Wallace, en venant à sa rescousse dans le métro. De retour chez elle, Carrie finit par craquer lorsqu’elle reçoit les cendres de Big. Elle avoue à ses amis qu’elle n’en veut à personne d’autre qu’à elle-même car elle avait changé ses projets peu avant la mort de Big. Miranda, Charlotte et Stanford font alors bloc autour d’elle pour la réconforter et lui changer les idées.