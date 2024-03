And just like that... - S01 E03 - L'épreuve du testament

Carrie découvre à la lecture du testament de Big qu'il lègue un million de dollars à son ex-femme, Natasha. Elle décide d'entrer en contact pour en discuter avec elle, mais celle-ci ferme toutes les portes et ne veut rien avoir à faire avec Carrie. Elles finissent pourtant par tomber par hasard l'une sur l'autre et ont enfin une explication. Che donne un spectacle et elle insuffle sans le vouloir à Miranda une envie de liberté que cette dernière avait perdu. Rose avoue à Charlotte qu'elle ne se sent pas fille et Charlotte en parle à ses amies pour avoir leur avis et leur faire part de ses inquiétudes.