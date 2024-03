And just like that... - S01 E04 - Changement de décor

Carrie décide de vendre l’appartement qu’elle partageait avec Big. Elle fait la connaissance de Seema, agent immobilier de choc. Charlotte réalise qu’elle n’a pas d’amis noirs dans son cercle de proches et culpabilise. Elle met tout en œuvre pour se rattraper. Lors d’un dîner chez LTW, les rôles s’inversent car Harry et elle sont les seuls blancs de la soirée. Les deux mamans d’école en rient et leur amitié s’en trouve renforcée. Miranda dîne avec Nya, sa professeure de droit. Elles commencent alors à tisser des liens, en évoquant leur rapport à la maternité. Stanford est parti pour le Japon, juste après avoir demandé le divorce à Anthony. Après un échange un peu houleux entre Carrie et Seema, une nouvelle amitié se dessine entre les deux femmes.