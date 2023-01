And just like that... - S01 E05 - Objectif talons !

Carrie découvre qu'elle est atteinte d'une malformation congénitale de la hanche et que, si l'opération demande quelques semaines de convalescence, ses douleurs au dos disparaîtront complètement ensuite. Charlotte met en place un planning pour que tous se partagent les moments au chevet de Carrie. Mais quand c'est au tour de Miranda, celle-ci accueille Che et se laisse caresser fougueusement dans la cuisine pendant que Carrie, qui assiste de loin à la scène, essaie d'uriner dans une bouteille vide se trouvant à proximité de son lit. Une dispute éclate par la suite entre elles et Miranda avoue à Carrie qu'elle n'est pas heureuse dans son couple.