And just like that... - S01 E06 - Bien dans sa peau

Seema fait visiter à Carrie et Anthony un appartement lumineux et moderne. Même si ce n’est pas le coup de foudre, elle décide de se lancer et de s’y installer plutôt que de rester terrée dans le confort de son appartement de jeune femme. Charlotte l’accompagne dans son box pour récupérer des affaires, mais Carrie s’effondre devant les vinyles de Big. Charlotte éprouve des difficultés avec ses enfants qui ont soif de changement : Lily ne veut plus des poupées en porcelaine costumées de sa mère et Rock veut repeindre sa chambre et se couper les cheveux.