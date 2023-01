And just like that... - S01 E07 - Pour la bonne cause

L'éditrice de Carrie lui demande d'alléger un peu son livre et de lui insuffler une note d'espoir. Pour ça, elle lui suggère de rencontrer des hommes et de s'en inspirer pour écrire quelques chapitres supplémentaires. Carrie accepte et rencontre un veuf grâce à une application. Mais, nerveux tous les deux, ils boivent trop et finissent leur soirée à vomir sur le trottoir. Ils se retrouvent par hasard au gala de charité de l'école des enfants de Charlotte et décident de se revoir. Miranda vit très mal le fait que Che n'ai pas répondu à son message trois mois auparavant, et, tombant sur elle à la soirée, elle lui fait part de sa déception. Mais Che lui dit qu'elle n'a jamais vu son message...