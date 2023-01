And just like that... - S01 E08 - Mange, brille, aime

Carrie a une nouvelle voisine, Lisette, qui lui rappelle ses années passées. Tout comme son immense garde-robe qu’elle trie soigneusement avant de la remiser.L’écrivaine craint de ne plus être aussi cool qu’elle ne l’a été.Che quitte Miranda après avoir appris avec stupeur qu’elle n’était pas libre. Miranda décide de prendre sa vie en main et demande le divorce à Steve avant de s’envoler pour Cleveland, annoncer la nouvelle à Che.Charlotte est persuadée que Lily l’a vue dans une position embarrassante. La maman-poule découvre alors que sa petite de quinze ans est en train de grandir, mais pour son plus grand bonheur, pas si vite qu’elle le redoutait.