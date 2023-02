And just like that... - S01 E09 - La bague au doigt

Miranda propose à Charlotte et Carrie d’aider à repeindre le foyer qu’elle retape avec Nya. Lisette offre une jolie bague à Carrie pour se faire pardonner. Carrie se demande si elle doit retirer son alliance pour son dîner avec Peter, le professeur. Au lieu de cela, elle décide de porter celle de Big. Elle n’est clairement pas prête à s’engager dans une nouvelle relation. C’est l’anniversaire de Seema. Charlotte se débat avec ses enfants. En voyant Herbert avec ses enfants, André réalise qu’il souhaite vraiment fonder une famille. Nya ne comprend pas pourquoi leur couple ne lui suffit pas. Miranda essaie de mettre un peu de distance dans sa relation avec Che pour se faire désirer car elle a l’impression d’être trop disponible. Alors que Charlotte se rend compte qu’elle n’est pas encore vraiment ménopausée, Seema fait la rencontre d’un beau patron de boîte de nuit et Carrie décide d’écrire à Peter pour lui proposer d’aller dîner ensemble.