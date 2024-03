And just like that... - S01 E10 - Sur un petit nuage

Che annonce à tout le monde qu'elle part tourner le pilote d'une série à L.A. Elle demande à Miranda de l'accompagner. Celle-ci accepte et annule même le stage qu'elle attendait tant. Mais Carrie lui demande de les accompagner Charlotte et elle à Paris aux mêmes dates pour répandre les cendres de Big.