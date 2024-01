Ange gardien ou psychopathe ? - Partie 1

Chloé est une lycéenne un peu rebelle, en conflit avec sa mère. Un soir, elle sort en cachette faire une virée nocturne avec son copain et deux amis, mais ils ont un grave accident. Deux ambulanciers arrivent alors sur les lieux, dont Matt, un jeune homme d’abord très séduisant. Il tombe immédiatement sous le charme de Chloé, qui lui rappelle sa petite amie morte dans un accident de voiture des années plus tôt. Dès lors, il va développer une véritable obsession pour l’adolescente, et être prêt à toutes les extrémités pour être avec elle…