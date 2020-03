Animal Academy du 28 mars 2020

En savoir plus sur Christophe Dechavanne

C'est votre meilleur ami, votre confident, vous ne pourriez pas vivre sans lui, pourtant il fait de votre vie un enfer… Pas de panique, ici sont reçues toutes les recrues, à deux ou quatre pattes, à plumes, à écailles ou même tout simplement à poils ! Bienvenue à l'Animal Academy. Dans ce lieu unique, Christophe Dechavanne a constitué une équipe d’experts top niveau composée de vétérinaires, toiletteur, comportementaliste, éducateur. Ensemble, ils ont un seul et unique objectif : voler au secours des maîtres les plus désespérés face à leur animal de compagnie, lequel peut se révéler être le meilleur ami de l'homme comme son pire ennemi... si l'on ne sait pas comment s'y prendre avec lui.Perroquet "mordeur", cochon prenant le contrôle de la maison, lama faisant du rodéo ou chienne qui fait faire du jet-ski à sa maîtresse dès qu'elle la promène en laisse... Aucun animal ne leur fait peur, ils sont prêts à relever tous les défis. Grâce à eux, vous découvrirez ce qu'il y a dans la tête de votre animal et vous apprendrez comment améliorer son comportement… mais aussi le vôtre, pour partager enfin de vrais moments de complicité. Si pour certains la tâche s’avérera difficile, pour d’autres, cela sera une révélation. «Vivre en harmonie avec son animal de compagnie», c’est la mission de l’Animal Academy.