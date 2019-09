Découvrez les premières minutes d'Animal Academy

Votre chien ne vous obéit plus ? Vos chats se font la guerre ? Votre animal de compagnie vous rend la vie impossible ? Pas de panique, les équipes d'Animal Academy sont là pour vous aider. Vétérinaires, comportementalistes, toiletteurs, soigneurs : nos experts mettent tout en oeuvre pour que maître et compagnon retrouvent une belle complicité. Pour ce premier épisode, Christophe Dechavanne va aider une maman et son fils avec une chienne un peu trop indépendante, un jeune couple dont les chats ne se supportent plus et même la propriétaire de Coco, un perroquet pas franchement aimable.