Chez l'Animal Academy, on reçoit toutes sortes d'animaux : à poils, à plumes, des plus petits, aux plus gros. Mais des lamas, c'est une première pour l'équipe ! Pourtant, il va bien falloir venir au secours d'Emmanuel et de son épouse, totalement dépassés par deux lamas hors de contrôle.

En savoir plus sur Christophe Dechavanne