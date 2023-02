Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – Featurette “Entrez dans le monde quantique”

Assistez à la naissance d’une nouvelle dynastie dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, au cinéma le 15 février. Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu'il pensait être possible.