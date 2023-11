Action • Science-Fiction | 2021

Un groupe de chasseurs finance une chasse d'élite sur une île déserte : la chasse à un homme. Tout se passe comme prévu jusqu'à ce que les chasseurs soient la proie. L'ancien policier James Malone (Bruce Willis) purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un crime qu'il n'a pas commis. Il a une chance de retrouver la liberté s'il survit à un jeu mortel dans lequel un groupe de chasseurs paie pour le plaisir de chasser un autre humain sur une île isolée. Malone accepte les règles, et à son arrivée, il déchaîne l'enfer en créant des pièges et en menant une guerre psychologique contre les chasseurs. Librement basé sur Le jeu le plus dangereux.