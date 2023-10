Après- moi

Fiction française • Drame

Jeanne est une jeune trentenaire parfaitement épanouie, à qui tout réussit : une carrière au top, filant le parfait amour avec Hugo, séduisant professeur de tango et futur époux…Rien ne semble pouvoir arrêter cette jeune femme dynamique et déterminée… Jusqu’au jour où tout s’effondre : victime de malaises, aux prises avec de violents maux de tête, on lui apprend qu’elle est atteinte d’une tumeur incurable dont l’issue sera fatale. C’est tout un monde qui s’effondre pour Jeanne, et il s’agit désormais de préparer « l’après elle », tout en dissimulant sa maladie afin que « rien ne change », pour elle comme pour ses proches.