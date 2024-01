Aventure |

Meilleur est l'espion, pire est la trahison. ARGYLLE est le prochain film du cinéaste déjanté Matthew Vaughn à qui l’on doit les franchises KINGSMAN et KICK-ASS. Comme à l’habitude de son réalisateur, c’est un film d’espionnage mené tambour battant, à la fois scénaristiquement brillant et techniquement pointu, défiant tout réalisme et définitivement sans frontières. Bryce Dallas Howard (de la franchise JURASSIC WORLD) y tient le rôle d’Elly Conway, l’auteure solitaire d’une série de romans d’espionnage à succès, dont l’idée du bonheur se résume à une soirée tranquille à la maison avec son ordinateur et son chat, Alfie. Mais lorsque les intrigues de ses livres, centrés sur l'agent secret Argylle et son combat pour démanteler un réseau d'espions mondial, commencent à ressembler étrangement aux opérations secrètes d'une véritable organisation d'espions, sa tranquillité ne devient plus qu’un souvenir.