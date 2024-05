Arnaud Ducret dans tous ses états - Partie 1

Arnaud Ducret dévoile un spectacle totalement inédit et innovant qui mêle à la fois du one man show et de la fiction dans laquelle les invités se dépassent et nous surprennent. De nombreuses surprises vont se succéder tout au long du programme, un mélange étonnant et détonnant entre des sketchs sur la scène installée sur les plages du Mourillon à Toulon et des fictions parodiques. Arnaud Ducret s’est entouré d’un casting 5 étoiles : Élie Semoun, Michaël Youn, Audrey Fleurot, François-Xavier Demaison, Jeff Panacloc, Cartman, Samuel Bambi, Virginie Hocq, Tom Villa, Edgar Yves, Les Coquettes, Laurie Peret, Tareek, Élodie Poux, Fauve Hautot, Arthur, Maxime Gasteuil, Ragnar Le Breton, Nikos Aliagas, Harry Roselmack.