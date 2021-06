Arrêtez ce mariage !

Anna Colton, jeune avocate spécialisée dans les divorces, a été élevée par sa tante Belle à laquelle elle est très attachée.Lors d'un weekend passé ensemble dans la maison familiale, elles découvrent que leur voisin, extrêmement bruyant, n'est autre que Sean Castleberry, un célèbre acteur en tournage à Seattle. Dès la première rencontre, les deux femmes le détestent. Un mois plus tard, Belle annonce à sa nièce qu'elle est fiancée et qu'elle va se marier dans deux semaines avec... Sean Castleberry! Sachant que la star de cinéma a déjà plusieurs mariages à son actif et voulant protéger sa tante, Anna quitte précipitament son cabinet de San Francisco et prend l'avion pour Seattle. Arrivée à l'aéroport, elle tombe sur un homme avec lequel elle aura une légère altercation et découvre quelques instants plus tard qu'il s'agit de Clay Castleberry, le fils de Sean. Le brillant chirurgien a quitté Boston et annulé sa présence à un congrès d'éminents orthopédistes pour protéger son père, craignant qu'il n'épouse, une fois de plus, une femme qui ne s'intéresse qu'à sa célébrité et à son compte en banque. Anna et Clay se donnent alors pour mission d'empêcher ce mariage. Ensemble, ils élaborent plusieurs plans pour que Belle et Sean prennent conscience qu'ils ne sont vraiment pas faits l'un pour l'autre et que tout les oppose. Mais leur amour bien sincère est plus fort et lorsqu'ils s'aperçoivent de la manoeuvre, ils décident d'aller se marier en cachette à Las Vegas. Clay et Anna partent à leur recherche pour leur dire qu'ils ne s'opposent plus à leur union et qu'ils veulent partager ce merveilleux instant avec eux. Quelques jours après, le mariage aura bien lieu. Et un an plus tard, c'est Anna et Clay qui se passeront la bague au doigt.