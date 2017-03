Arrow: découvrez les meilleurs looks d’Emilly Bett!

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Dans Arrow, l’interprète de Félicity Smoack adopte un look plutôt classique. Mais dans la vraie vie, Emily Bett est une véritable fashionista ! MYTF1 vous propose un aperçu de ses meilleurs looks !

Emily Bett fait partie de ces jeunes femmes dont la beauté est hypnotisante ! Dans Arrow, la jolie geek a d’ailleurs réussi, là où plusieurs ont échoué : faire craquer Oliver Queen ! Mais cela peut se comprendre ... Il faut dire que l’actrice ne chôme pas en dehors des tournages, et sa silhouette de rêve est le fruit d’un travail quotidien ! Elle a confié au magazine Bello pour la centième de leur numéro, les secrets de son physique quasi-parfait :

« Je fais beaucoup de sport. J'en fais tous les matins très tôt et tous les soirs très tard, tout dépend de notre emploi du temps de tournage. J'ai aussi deux entraineurs, Brady Roberts et Thomas Taylor. J'essaye d'être très active. J'aime vraiment le yoga et la course. C'est un combat permanent car ce n'est jamais suffisant. Récemment, nous avons tourné pendant 14 heures d'affilé et j'ai dû faire mon sport à 6h30 du matin. Le truc c'est que c'est devenu une question de survie, il canalise mon travail. Il m'aide dans mon travail ! »

De quoi nous rassurer, et nous dire que nous aussi on peut avoir ce corps de rêve ! Si sur son compte Instagram, la jeune femme poste rarement des photos d’elle, lors des cérémonies ou sur les tapis rouges, l’acolyte d’A rrow met tout le monde d’accord : elle est une véritable bombe ! MYTF1 vous propose un aperçu de ses meilleurs looks.