Pourquoi il faut regarder la saison 4 d’Arrow !

Arrow est de retour ! La saison 4 inédite revient dès le 13 septembre sur TF1 ! Découvrez les premières minutes de cette nouvelle saison !

Après avoir vaincu Ra's al Ghul, Oliver a fait le choix de ranger son costume et de se consacrer à sa vie amoureuse. Dans les premières minutes de l’épisode, on retrouve un Oliver menant une vie simple et heureuse… Footing, petit-déjeuner romantique, pavillon (sans sous-sol servant de base pour Arrow !) Oliver et sa chérie Félicity semblent profiter au maximum de leur nouvelle vie loin de Starling City ! Dans une autre ambiance, on retrouve Diggle, Laurel et Thea qui tentent de veiller sur la ville, et une chose est sûre : la vie est toujours aussi mouvementée à Starling City !









Adieu Arrow, Bonjour Oliver Queen …

La question que les adeptes de la série se posent tous: Oliver Queen va-t-il définitivement tourner la page Arrow ? A-t- il définitivement rangé son costume de l’Archer Vert ? Si au fil des saisons, le rapprochement entre Félicity et Oliver Queen était très attendu… Maintenant on aimerait bien retrouver notre justicier à la capuche ! Les premières minutes de l’épisode nous mettent l’eau à la bouche !













Mais ne vous inquiétez pas, pour avoir les réponses à toutes vos questions rendez-vous le mardi 13 septembre à 23h25 sur TF1 !