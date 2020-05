REPLAY : Le grand retour d'Arrow pour une saison 2 inédite

Mercredi 1er juillet sur TF1, c'était le grand retour d'Oliver Queen à Starling City. La chaîne lançait la saison 2 de la série Arrow avec trois épisodes inédits. Si vous les avez manqués, vous pouvez retrouver le replay ci-dessous.

Après plusieurs mois d'absence, le mercredi 1er juillet marquait le grand retour de l'Archer vert sur TF1. Arrow est donc revenu pour une deuxième saison inédite avec trois épisodes diffusés en prime time. Et malgré ce changement d'horaire, le succès a une nouvelle fois été au rendez-vous. Puisque les deux épisodes inédits d'Arrow a rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 19% du public et 22% des ménagères, arrivant ainsi en tête des audiences.







Précédemment dans Arrow

Souvenez-vous, à la fin de la première saison, Arrow réussissait à tuer Malcolm Merlyn mais ne parvenait pas à empêcher l’explosion d’une partie des Glades. Pire encore, il devait affronter la mort de son ami d’enfance, Tommy… Incapable de gérer ce double drame, Oliver s’est éloigné de Starling City.

L’épisode 1, le combat continue...

Après d'âpres recherches, Felicity et Diggle retrouvent Oliver sur Lian Yu, l’île sur laquelle il s’est réfugié. Malgré ses réticences, celui-ci accepte de retourner à Starling City comme le lui demandent ses amis. Il se laisse, en effet, convaincre par le fait que Thea est seule pendant que sa mère est en prison, dans l'attente de son procès pour meurtre de masse, suite à sa participation à la destruction du quartier des Glades. A son arrivée, il s’aperçoit rapidement que Diggle s’inquiète aussi pour la ville. Depuis l’explosion et la disparition de l’Archer, les rues n’ont jamais été aussi dangereuses et de nombreux imitateurs incontrôlables veulent rendre justice eux-mêmes. D’ailleurs, un groupe d'hommes, qui se fait appeler "Les justiciers", tuent le maire au cours d'une soirée caritative. Ils décident également de supprimer Oliver, qu'ils jugent coupable du drame des Glades, puisqu'il est à la tête de l'entreprise qui a fabriqué le générateur de séisme.