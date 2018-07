Stephen Amell (Arrow) et Reese Witherspoon fans de Kylian Mbappé

Par Zahia YALIOUA | Ecrit pour TF1 |

Encore peu connu du grand public avant la Coupe du Monde, Kylian Mbappé fait pourtant partie des meilleurs espoirs français. Son arrivée l'an dernier au PSG a certes fait beaucoup moins de bruit que celle de Neymar, mais il est déjà encensé pour son talent. L’ancien joueur brésilien Pelé l’a d’ailleurs récemment adoubé. « Seulement le deuxième jeune à avoir marqué un but dans une finale de Coupe du Monde ! Bienvenue au club Kylian Mbappé - c’est génial d’avoir de la compagnie ! (…) Si Kylian continue d’égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes vieux crampons, » a ainsi écrit cette légende du football sur son compte Twitter.

Mais sa rapidité de course et ses prouesses techniques ont également attiré l’attention d’autres personnalités outre-Atlantique. L’acteur Stephen Amell qui interprète Oliver Queen dans Arrow a visiblement été subjugué par le jeune attaquant de 19 ans. Ainsi, après le match de l’équipe de France contre l’Argentine au cours duquel Kylian Mbappé nous a régalé avec ses pointes de vitesse avoisinant les 32 km/h, le comédien âgé de 37 ans a écrit sur son compte Twitter : « Le joueur qui a marqué les deux derniers buts pour la France est né en 1998. Je vais retourner me coucher. » Le 30 juin dernier, Kylian Mbappé a en effet inscrit deux buts à la 64e et 68e minute contre l’Argentine.









Ce dimanche 15 juillet, Stephen Amell a récidivé après la victoire des Bleus. « Ce garçon est une légende, » a-t-il écrit de nouveau sur son compte Twitter. Mais il n’est pas le seul à être tombé sous le charme de Kylian Mbappé. Ainsi l’actrice Reese Witherspoon a également fait part de son admiration pour le joueur. Sur sa story Instagram, la comédienne a publié une photo de l’attaquant français de dos avec son maillot floqué de son nom et de son numéro 10. Sur le cliché, elle s’est alors adressée au joueur : « Kylian Mbappé, quel jeu incroyable ! » s’est-elle exclamée. Décidément, cette Coupe du Monde a fait de Kylian Mbappé une véritable star, rappelant un peu la notoriété d’un autre numéro 10, Zinedine Zidane.









